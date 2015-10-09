"Барселона" установила цену за воспитанника: ранее он стоил миллиард

"Барселона" определила цену на Гави, одного из своих ключевых игроков, и не исключает его продажу, если поступит убедительное предложение, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, начальная сумма составляет 60 миллионов евро, а с учетом бонусов и переменных может достичь 75 миллионов евро.

21-летний полузащитник остаётся важной частью проекта клуба, однако руководство готово рассмотреть продажу за сумму, которая позволит укрепить финансовую стабильность и усилить другие позиции в команде.

Гави привлекает внимание европейских топ-клубов благодаря скорости, интенсивности и харизме на поле. "Барселона" хочет фильтровать предложения, чтобы к игроку обращались только действительно заинтересованные клубы, и не планирует снижать цену ниже 75 миллионов евро.

Летнее трансферное окно станет решающим: окончательное решение будет зависеть от предложений и желания самого игрока. Клуб держит дверь приоткрытой, и будущее Гави может стать одной из главных тем рынка.

Гави является воспитанником "сине-гранатовых". И ранее СМИ сообщали, что его выкупная сумма составляет миллиард евро. Но, как видно, "Барселона" готова существенно снизить стоимость футболиста.

