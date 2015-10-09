Испания
Вчера 08:56
 

  Комментарии

"Барселона" установила цену за воспитанника: ранее он стоил миллиард ©ФК "Барселона"

"Барселона" определила цену на Гави, одного из своих ключевых игроков, и не исключает его продажу, если поступит убедительное предложение, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, начальная сумма составляет 60 миллионов евро, а с учетом бонусов и переменных может достичь 75 миллионов евро.

21-летний полузащитник остаётся важной частью проекта клуба, однако руководство готово рассмотреть продажу за сумму, которая позволит укрепить финансовую стабильность и усилить другие позиции в команде.

Гави привлекает внимание европейских топ-клубов благодаря скорости, интенсивности и харизме на поле. "Барселона" хочет фильтровать предложения, чтобы к игроку обращались только действительно заинтересованные клубы, и не планирует снижать цену ниже 75 миллионов евро.

Летнее трансферное окно станет решающим: окончательное решение будет зависеть от предложений и желания самого игрока. Клуб держит дверь приоткрытой, и будущее Гави может стать одной из главных тем рынка.

Гави является воспитанником "сине-гранатовых". И ранее СМИ сообщали, что его выкупная сумма составляет миллиард евро. Но, как видно, "Барселона" готова существенно снизить стоимость футболиста.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 30 22 3 5 64-28 69
3 Вильярреал 29 18 4 7 54-34 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
10 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
13 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
14 Жирона 29 8 10 11 31-44 34
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
8 апреля 00:00   •   не начат
Реал М
(Мадрид)
- : -
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Бавария
Проголосовало 762 человек

