"Барселона" установила цену на футболиста за миллиард евро

"Барселона" открыта к предложениям по трансферу нападающего Феррана Торреса, сообщают Vesti.kz. Каталонский клуб установил ценник на 23-летнего испанца.

По информации журналиста Хави Мигеля, "сине-гранатовые" готовы расстаться с игроком за 25 миллионов евро.

При этом в декабре 2021 года "Барселона" покупала Торреса у "Манчестер Сити" за 55 миллионов евро. "Сине-гранатовые" продолжают выплачивать эту сумму частями.

В нынешнем сезоне Торрес в 39 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года. В его контракте прописаны отступные в миллиард евро.

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