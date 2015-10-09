"Барселона" установила новый рекорд Ла Лиги после эпохи Месси и Роналду

Каталонская "Барселона" установила рекорд результативности в чемпионате Испании по футболу за календарный год, сообщают Vesti.kz.

В 2025 году "сине-гранатовые" забили 169 мячей во всех турнирах с учётом автоголов. Главным бомбардиром команды стал Роберт Левандовски с 42 голами.

Как отмечает Opta Sport, ни одна команда испанской Ла Лиги не забивала больше голов за один календарный год без учёта команд, в составе которых играли Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Напомним, Месси выступал за "Барселону" с 2003-го по 2021-й, после чего аргентинец перебрался во французский "Пари Сен-Жермен". Роналду защищал цвета мадридского "Реала" с июля 2009 года по июль 2018-го, пока не перешёл в туринский "Ювентус".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!