Испания
Сегодня 14:00
 

"Барселона" установила новый рекорд Ла Лиги после эпохи Месси и Роналду

  Комментарии

"Барселона" установила новый рекорд Ла Лиги после эпохи Месси и Роналду

Каталонская "Барселона" установила рекорд результативности в чемпионате Испании по футболу за календарный год, сообщают Vesti.kz.

В 2025 году "сине-гранатовые" забили 169 мячей во всех турнирах с учётом автоголов. Главным бомбардиром команды стал Роберт Левандовски с 42 голами.

Как отмечает Opta Sport, ни одна команда испанской Ла Лиги не забивала больше голов за один календарный год без учёта команд, в составе которых играли Лионель Месси и Криштиану Роналду.


Напомним, Месси выступал за "Барселону" с 2003-го по 2021-й, после чего аргентинец перебрался во французский "Пари Сен-Жермен". Роналду защищал цвета мадридского "Реала" с июля 2009 года по июль 2018-го, пока не перешёл в туринский "Ювентус".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Памплона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 января 20:15   •   не начат
Осасуна
Осасуна
(Памплона)
- : -
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
