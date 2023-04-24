"Барселона" установила новый рекорд в истории топ-7 лиг Европы

"Барселона" одержала победу над "Атлетико" в 30-м туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига). Встреча, прошедшая на "Камп Ноу", завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев, передают Vesti.kz.

Единственный гол на 44-й минуте забил Ферран Торрес.

По информации Sport24, для команды Хави это 23-я сухая игра в текущем чемпионате Испании. За первые 30 матчей Ла Лиги каталонцам забили лишь девять раз. Это лучший результат в истории топ-7 лиг Европы: английской, испанской, немецкой, итальянской, французской, португальской и нидерландской.

Ранее рекорд принадлежал "Порту" (10 голов за 30 туров в сезоне-1991/92) и "Челси" (10 голов за 30 туров в сезоне-2004/05).

Напомним, в следующем туре, 26 апреля, "Атлетико" дома примет "Мальорку", а "Барселона" на выезде встретится с "Райо Вальекано".

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