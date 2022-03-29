"Барселона" тайно подписала двух игроков

Инсайдер и журналист Фабрицио Романо раскрыл трансферные цели "Барселоны", назвав имена футболистов, которые переберутся в испанскую команду.

"Президент "Барселоны" Лапорта подтверждает: "Мы подписали два контракта на следующий сезон. Один - полузащитник, другой - центральный защитник. Но мне не разрешено называть их имена". ✍🏻📑 #ФКБ

"Сделки Франка Кессье и Андреаса Кристенсена полностью согласованы", - дополняет комментарий источник.

Оба футболиста, выступающие сейчас за "Милан" и "Челси", могут перебраться в каталонский клуб в статусе свободных агентов.

Ранее была озвучена позиция "Барселоны" на возможный приход Лионеля Месси, ведь клуб заинтересован в построении команды из молодых игроков.