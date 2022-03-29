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"Барселона" приняла решение по Месси

"Барселона" приняла решение по Месси
©Reuters
Новости спорта Футбол Испания

"Барселона" не намерена возвращать форварда ПСЖ Лионеля Месси, заявил президент клуба Жоан Лапорта. Об этом сообщает "Р-Спорт".

"Я не получал никаких сообщений от Лео или его окружения по этому поводу. На данный момент мы не рассматриваем его возвращение. Мы строим молодую команду. Лео есть Лео, он лучший игрок в мире, но мы не думаем о его возвращении. Это стало бы шагом назад", - сказал Лапорта.

Ранее стало известно, что Месси может вернуться в "Барселону". Хорхе Месси, отец и агент нападающего, встретился с представителями каталонского клуба, чтобы обсудить переход футболиста.

После недавних матчей в составе сборной Аргентины он рассказал о своей роли в национальной команде и высказался об атмосфере в нынешнем клубе.

В августе 2021 года Месси перешел в ПСЖ. 34-летний форвард провел 18 матчей в чемпионате Франции и забил два гола.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Барселона

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