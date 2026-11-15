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"Барселона" согласовала подписание двух игроков на январь

Ханси Флик. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

"Барселона" уже согласовала на январь переходы правого защитника Педро Порро ("Тоттенхэм") и центрального защитника Руда Нейстада ("Твенте"), передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, также главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик рассчитывает на Жоау Феликса ("Аль-Наср") и Натана ("Бетис"), но для их подписания клубу сначала нужно продать двух игроков.

Согласованные трансферы: Педро Порро и Нейстад

Педро Порро усилит правый фланг обороны и сразу составит конкуренцию за место в стартовом составе. Нидерландец Руд Нейстад - левоногий центральный защитник, приглашение которого рассчитано на перспективу и расширение выбора в центре обороны.

Зависят от продаж: Жоау Феликс и Натан

Жоау Феликс сможет вернуться, только если команду покинет кто-то из игроков атаки и освободится место впереди. Переход Натана возможен лишь при выгодной продаже одного из защитников, поскольку бразилец обойдётся дороже Нейстада. При таком сценарии он перейдёт в клуб в январе вместе с нидерландцем.

Напомним, что Жоау Феликс играл за "Барселону" в 2023-2024 годах, после чего мадридский "Атлетико" продал его в "Челси" за 52 миллиона евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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