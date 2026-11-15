"Барселона" согласовала подписание двух игроков на январь

"Барселона" уже согласовала на январь переходы правого защитника Педро Порро ("Тоттенхэм") и центрального защитника Руда Нейстада ("Твенте"), передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, также главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик рассчитывает на Жоау Феликса ("Аль-Наср") и Натана ("Бетис"), но для их подписания клубу сначала нужно продать двух игроков.

Согласованные трансферы: Педро Порро и Нейстад

Педро Порро усилит правый фланг обороны и сразу составит конкуренцию за место в стартовом составе. Нидерландец Руд Нейстад - левоногий центральный защитник, приглашение которого рассчитано на перспективу и расширение выбора в центре обороны.

Зависят от продаж: Жоау Феликс и Натан

Жоау Феликс сможет вернуться, только если команду покинет кто-то из игроков атаки и освободится место впереди. Переход Натана возможен лишь при выгодной продаже одного из защитников, поскольку бразилец обойдётся дороже Нейстада. При таком сценарии он перейдёт в клуб в январе вместе с нидерландцем.

Напомним, что Жоау Феликс играл за "Барселону" в 2023-2024 годах, после чего мадридский "Атлетико" продал его в "Челси" за 52 миллиона евро.