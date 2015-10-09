"Барселона" согласовала контракт с защитником

Андреас Кристенсен продолжит карьеру в "Барселоне" — клуб близок к подписанию нового соглашения с 30-летним датским защитником, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, стороны уже согласовали условия контракта до 2028 года. При этом в договор будет включена гибкая опция: через год любая из сторон сможет пересмотреть и при необходимости расторгнуть соглашение, если сотрудничество не устроит одну из сторон.

Несмотря на интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии, Английской премьер-лиги и Бундеслиги, Кристенсен принял решение остаться в каталонском клубе.

Датчанин выступает за "Барселону" с 2022 года. В минувшем сезоне он провёл 18 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом.

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