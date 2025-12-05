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ЧМ-2026
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Ямаль превзошёл Месси на чемпионате мира и вошёл в историю

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Ямаль превзошёл Месси на чемпионате мира и вошёл в историю ©instagram.com/sefutbol

Ламин Ямаль продолжает переписывать историю мирового футбола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ламин Ямаль продолжает переписывать историю мирового футбола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гол в ворота сборной Саудовской Аравии во втором туре группового этапа ЧМ-2026 года позволил испанскому вингеру войти в десятку самых молодых авторов забитых мячей в истории мундиалей.

Знаковое событие произошло в матче группы H, который проходит в Атланте. Для 18-летнего футболиста этот мяч стал не только дебютным на чемпионатах мира, но и историческим с точки зрения статистики.

Благодаря своему достижению Ямаль опередил легендарного аргентинца Лионеля Месси в рейтинге самых молодых бомбардиров мировых первенств. Однако превзойти бывшего нападающего сборной России Дмитрия Сычёва испанскому таланту пока не удалось.

Возглавляет этот список по-прежнему бразильская легенда Пеле, который впервые отличился на чемпионате мира в возрасте 17 лет и 239 дней.

Топ-10 самых молодых игроков, забивавших на мундиалях

  1. Пеле (Бразилия) — 17 лет, 239 дней.
  2. Мануэль Росас (Мексика) – 18 лет, 93 дня.
  3. Гави (Испания) — 18 лет, 110 дней.
  4. Ибраим Мбайе (Сенегал) — 18 лет, 143 дня.
  5. Майкл Оуэн (Англия) — 18 лет, 190 дней.
  6. Николае Ковач (Румыния) — 18 лет, 197 дней.
  7. Дмитрий Сычёв (Россия) — 18 лет, 231 день.
  8. Ламин Ямаль (Испания) — 18 лет, 343 дня.
  9. Лионель Месси (Аргентина) — 18 лет, 357 дней.
  10. Джулиан Грин (США) — 19 лет, 25 дней.

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