"Барселона" снова без "Камп Ноу": возвращение откладывается

"Барселона" на своём официальном сайте сообщила, что возвращение команды на обновлённый "Камп Ноу" снова откладывается, сообщают Vesti.kz.

Клуб до сих пор не получил все необходимые административные разрешения для открытия стадиона после реконструкции.

Из-за этого ближайший домашний матч против "Хетафе" 21 сентября команда Ханса-Дитера Флика проведёт не на легендарной арене, а на стадионе имени Йохана Кройфа, который вмещает всего 6 тысяч зрителей.

Изначально "Барселона" собиралась вернуться на "Камп Ноу" ещё в августе, но пока вынуждена оставаться на временной площадке. Ранее каталонцы уже сыграли на ней с "Комо" в Кубке Жоана Гампера и с "Валенсией" в Ла Лиге. В пресс-релизе клуб поблагодарил болельщиков за понимание и поддержку.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 4 4 0 0 8-2 12
2 Барселона 4 3 1 0 13-3 10
3 Эспаньол 4 3 1 0 8-5 10
4 Атлетик 4 3 0 1 6-4 9
5 Хетафе 4 3 0 1 6-4 9
6 Вильярреал 4 2 1 1 8-3 7
7 Алавес 4 2 1 1 4-3 7
8 Бетис 5 1 3 1 6-6 6
9 Эльче 4 1 3 0 6-4 6
10 Осасуна 4 2 0 2 3-2 6
11 Атлетико М 4 1 2 1 5-4 5
12 Валенсия 4 1 1 2 4-8 4
13 Севилья 4 1 1 2 7-7 4
14 Сельта 5 0 4 1 4-6 4
15 Райо Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
16 Реал Овьедо 4 1 0 3 1-7 3
17 Реал Сосьедад 4 0 2 2 4-6 2
18 Леванте 4 0 1 3 5-9 1
19 Жирона 4 0 1 3 2-11 1
20 Мальорка 4 0 1 3 4-9 1

