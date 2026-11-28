"Барселона" сообщила хорошие новости о состоянии полузащитника Родри и центрального защитника Андреаса Кристенсена, сообщают Vesti.kz.

Оба футболиста восстановились после повреждений и получили медицинское разрешение на возвращение к тренировкам и матчам.

Испанский хавбек выбыл из строя в начале ноября из-за травмы задней поверхности бедра. Датчанин, в свою очередь, испытывал проблемы с икроножной мышцей.

Как сообщили в пресс-службе каталонского клуба, медицинский штаб допустил обоих игроков к соревнованиям. Таким образом, главный тренер Ханс-Дитер Флик сможет рассчитывать на них в матче 14-го тура чемпионата Испании против "Депортиво".

На данный момент "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая мадридский "Реал" на три очка.