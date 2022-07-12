"Барселона" сделала последнее предложение "Баварии" по трансферу Левандовски

Каталонская "Барселона" сделала "Баварии" последнее предложение по трансферу нападающего мюнхенцев Роберта Левандовски, сообщает Sport.es.

По данным источника, "сине-гранатовые" предложили 50 миллионов евро и хотят, чтобы мюнхенский клуб как можно скорее принял это предложение. Самому игроку "Барселона" предложила трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Отмечается, что Левандовски думает только о том, чтобы как можно скорее приехать в "Барселону". Поляка не интересуют предложения, которые он получил от других клубов, таких как ПСЖ или "Челси".

Левандовски нашел альтернативу "Барселоне"

Ранее Левандовски заявил, что больше не хочет играть за "Баварию", за которую выступал с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провел за мюнхенцев 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.