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Новости спорта Футбол Германия
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Левандовски нашел альтернативу "Барселоне"

Левандовски нашел альтернативу "Барселоне"
©ФК "Бавария"

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может оказаться в "Челси", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Daily Star.

По сведениям источника, поляк рассматривает лондонский клуб как альтернативу в случае неудачи в переговорах с "Барселоной".

На данный момент поляк твердо намерен подписать контракт с каталонским клубом, однако ситуацию осложняет финансовая нестабильность "сине-гранатовых", которая может помешать им договориться о переходе форварда с "Баварией".

При этом "Челси" уже выражал заинтересованность в игроке и готов в любой момент включиться в сделку. Лондонцы хотят усилить центр нападения после ухода Ромелу Лукаку.

Сам Левандовски хочет покинуть "Баварию", за которую выступал с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провел за мюнхенцев 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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Метки:
Бавария Барселона Челси

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