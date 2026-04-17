"Барселона" решила выгнать звёздного игрока после провала в Лиге чемпионов

Ситуация с Маркусом Рэшфордом в "Барселоне" резко изменилась – ещё недавно его выкуп казался формальностью, а теперь этот вариант всё больше теряет актуальность, передают Vesti.kz.

"Барса" не готова платить

По информации Marca, в руководстве каталонского клуба уже не так уверены, что стоит активировать опцию выкупа за 30 миллионов евро, согласованную с "Манчестер Юнайтед".

В условиях финансовых ограничений такую сумму считают завышенной, особенно с учётом текущей формы игрока. При этом позиция английского клуба остаётся жёсткой: либо "Барселона" платит, либо футболист возвращается на "Олд Траффорд".

Окончательное решение пока не принято. Оно ожидается после встречи спортивного директора Деку с главным тренером Хансом-Дитером Фликом, где будет обсуждаться состав на следующий сезон. Но тенденция уже очевидна: то, что ещё зимой считалось почти решённым вопросом, сейчас находится под большим сомнением.





Главный фактор – спад в игре Рэшфорда

Если в начале своего периода в Каталонии англичанин выглядел убедительно, то сейчас его результативность резко снизилась: всего два гола в последних 16 матчах. Более того, даже отсутствие Рафиньи из-за травмы не помогло Рэшфорду закрепиться в статусе ключевого игрока атаки.

Есть и финансовая сторона. С учётом зарплаты и амортизации трансфера содержание игрока обойдётся клубу примерно в 25 миллионов евро в год – сумма, которую в "Барселоне" не готовы платить за футболиста с нестабильной игрой.

Отметим, что за свою карьеру Рэшфорд выиграл с "Манчестер Юнайтед" Кубок Англии (2016, 2024) и Лигу Европы (2017), а в составе "Барселоны" стал обладателем Суперкубка Испании сезона 2025/26.

Со сборной Англии форвард также добился успехов: он является серебряным призёром Евро-2020 и бронзовым призёром Лиги наций 2019 года.

Ранее стало известно, что "Барселона" нацелилась на подписание "короля дриблинга" из Бразилии.