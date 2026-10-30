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"Барселона" решила укрепить оборону после поражений "Реалу" и ПСЖ

Футболисты "Барселоны". Фото: ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Каталонская "Барселона" определилась с кандидатами на усиление центральной линии обороны перед зимним трансферным окном. В шорт-лист "сине-гранатовых" вошли четыре кандидата, передают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство "Барселоны" решило вернуться к поиску центрального защитника после двух поражений подряд — от французского "Пари Сен-Жермена" (2:4) в Лиге чемпионов и мадридского "Реала" (1:2) в Ла Лиге. В каталонском клубе считают, что команде необходим опытный футболист, способный сразу усилить оборону.

Главной трансферной целью называется Йошко Гвардиол из "Манчестер Сити". 24-летний хорват устраивает руководство "Барселоны", однако его переход выглядит маловероятным. Минувшим летом защитник продлил контракт с английским клубом до 2031 года. Одним из возможных факторов, способных повлиять на ситуацию, может стать серьёзное наказание "Сити" за финансовые нарушения.

Ещё один кандидат — 27-летний Алессандро Бастони из "Интера". Итальянский защитник уже привлекал внимание каталонцев летом, но его трансфер в середине сезона также считается сложным. Контракт футболиста с миланцами действует до июня 2028 года.

Более доступными вариантами может стать Лисандро Мартинес. Соглашение аргентинца с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до лета 2027 года, поэтому английский клуб может рассмотреть продажу игрока, чтобы не потерять его бесплатно.

Другой кандидат - бразилец Натан, выступающий за "Бетис", также входит в список потенциальных новичков "Барселоны". По данным издания, испанский клуб может запросить за 25-летнего защитника около 30 миллионов евро плюс бонусы.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
2 Атлетико М 10 8 1 1 20-8 25
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
8 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
9 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
12 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
13 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14 Леванте 10 2 4 4 16-19 10
15 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
17 Райо Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
18 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 10 0 5 5 7-19 5

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