"Барселона" решила укрепить оборону после поражений "Реалу" и ПСЖ

Каталонская "Барселона" определилась с кандидатами на усиление центральной линии обороны перед зимним трансферным окном. В шорт-лист "сине-гранатовых" вошли четыре кандидата, передают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство "Барселоны" решило вернуться к поиску центрального защитника после двух поражений подряд — от французского "Пари Сен-Жермена" (2:4) в Лиге чемпионов и мадридского "Реала" (1:2) в Ла Лиге. В каталонском клубе считают, что команде необходим опытный футболист, способный сразу усилить оборону.

Главной трансферной целью называется Йошко Гвардиол из "Манчестер Сити". 24-летний хорват устраивает руководство "Барселоны", однако его переход выглядит маловероятным. Минувшим летом защитник продлил контракт с английским клубом до 2031 года. Одним из возможных факторов, способных повлиять на ситуацию, может стать серьёзное наказание "Сити" за финансовые нарушения.

Ещё один кандидат — 27-летний Алессандро Бастони из "Интера". Итальянский защитник уже привлекал внимание каталонцев летом, но его трансфер в середине сезона также считается сложным. Контракт футболиста с миланцами действует до июня 2028 года.

Более доступными вариантами может стать Лисандро Мартинес. Соглашение аргентинца с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до лета 2027 года, поэтому английский клуб может рассмотреть продажу игрока, чтобы не потерять его бесплатно.

Другой кандидат - бразилец Натан, выступающий за "Бетис", также входит в список потенциальных новичков "Барселоны". По данным издания, испанский клуб может запросить за 25-летнего защитника около 30 миллионов евро плюс бонусы.

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