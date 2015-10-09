"Барселона" решила купить нового голкипера: он нравится Флику

Каталонская "Барселона" планирует подписать новичка в свою вратарскую линию, передают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" заинтересованы в услугах Алекса Ремиро из "Реал Сосьедада". 31-летний испанец нравится главному тренеру "Барселоны" Хансу-Дитеру Флику.

Сам Ромеро готов переехать на "Камп Ноу", но сделка зависит от будущего Войцеха Щесны. Только если "Барселона" расстанется с поляком, то клуб оформит трансфер нового голкипера.

В прошедшем сезоне Ремиро провел 39 матчей во всех турнирах, пропустил 62 гола и лишь в четырех случаях смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Специалисты Transfermarkt оценивают футболиста в девять миллионов евро.

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