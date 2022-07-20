"Барселона" разгромила соперника 6:0 перед матчем с "Реалом"

Каталонская "Барселона" разгромила "Интер Майами" в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Форт-Лодердейле (США) на стадионе DRV PNK Stadium и завершилась со счетом 6:0. В составе победителей отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Ансу Фати, Гави, Мемфис Депай, Усман Дембеле и Рафинья, проводивший свой первый матч за "сине-гранатовых".

Свой следующий матч в рамках американского турне "Барселона" проведет 24 июля против мадридского "Реала". Эта игра пройдет в Лас-Вегасе (США) на стадионе "Эллиджиант".

Напомним, в прошлом сезоне "Реал" стал чемпионом Испании, а "Барселона" финишировала второй.

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