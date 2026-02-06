"Барселона" пытается подписать игрока с ценником 200 миллионов евро

Фанаты "Барселоны" продолжают надеяться на трансфер Эрлинга Холанда, нападающего "Манчестер Сити". Несмотря на экономические сложности и высокую стоимость игрока, в каталонском клубе считают, что летом может появиться возможность вмешаться в гонку за норвежского форварда, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Холанд на пороге нового решения

Сейчас, в 25 лет, Холанд может столкнуться с важным выбором в своей карьере. Его этап в "Манчестер Сити" был успешным как с командной, так и с индивидуальной стороны, но слухи о будущем игрока снова появляются в СМИ. В "Барселоне" полагают, что контекст может измениться, и следующий сезон не исключает возможности трансфера.

Главная преграда — финансовая сторона

Зарплата Холанда, стоимость трансфера и требования "Манчестер Сити" делают операцию одной из самых сложных на рынке. "Барселона" понимает, что прямое финансовое соперничество с другими европейскими клубами будет почти невозможным. Поэтому стратегия клуба будет строиться на других факторах, которые могут убедить самого футболиста выбрать "Камп Ноу".





Испания как фактор в пользу "Барсы"

"Барселона" видит преимущество в том, что Холанд проявляет интерес к Ла Лиге и играм в Испании. Клуб рассчитывает на личное желание игрока создать наследие на "Камп Ноу". Предложение долгосрочного и амбициозного спортивного проекта, ведущая роль в команде и возможность стать главным форвардом исторического клуба — ключевые аргументы в переговорах.

Сложности и перспективы

Трансфер Холанда на данный момент остаётся больше мечтой, чем реальной сделкой. В современном футболе громкие переходы начинаются с убеждения игрока. В "Барселоне" считают, что прежде всего нужно убедить самого Холанда, а уже потом решать финансовые и рыночные вопросы. Всё остальное придёт после этого или не произойдёт вовсе.

Холанд играет за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перешёл из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл 35 матчей за "горожан" во всех турнирах, забил 27 голов и отдал пять результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 200 миллионов евро.