"Барселона" преподнесла "Реалу" подарок в матче с удалением главного тренера

"Барселона" не справилась с "Бетисом" в чемпионате Испании по футболу. Середняк Ла Лиги ушел от поражения в компенсированное время, а до этого у каталонцев удаление заработал главный тренер Ханс-Дитер Флик, передают Vesti.kz.

Встреча 16-го тура прошла в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" и завершилась со счетом 2:2. У гостей отличились Роберт Левандовски (39-я минута) и Ферран Торрес (82-я). В составе хозяев поля голы забили Джовани Ло Чельсо (68-я с пенальти) и Ассане Диао (90+4-я).

Флик был удален на 66-й минуте.

"Сине-гранатовые" с 38 очками лидируют в турнирной таблице. Однако идущий следом "Реал" (33) провел на две игры меньше и, конечно же, рад такому подарку от принципиального конкурента. "Бетис" (21) находится на 11-й строчке.

15 декабря "Бетис" сыграет на выезде с "Вильярреалом", а "Барселона" проэкзаменует дома "Леганес".