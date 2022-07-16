"Барселона" пойдет на хитрость ради новичка за 45 миллионов

Защитник "Севильи" Жюль Кунде близок к переходу в "Барселону", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, после завершения трансфера нападающего "Баварии" Роберта Левандовски руководство каталонского клуба намерено заключить сделку по переходу Кунде.

23-летний французский защитник является приоритетной целью для "Барселоны". В клубе рассчитывают, что все условия трансфера будут согласованы в ближайшие дни. Ожидается, что сделка обойдется каталонскому клубу в 45 миллионов евро.

"Барселона" готова пойти на хитрость - включит в сделку одного из своих футболистов. Ранее сообщалось, что в услугах Кунде также заинтересован лондонский "Челси".

В минувшем сезоне Кунде принял участие в 32 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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