Появилась информация о трансфере Левандовски в "Барселону"

Нападающий немецкого футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовски в воскресенье присоединится к испанской "Барселоне", сообщает "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что "Барселона" сделала четвертое и окончательное предложение "Баварии" по переходу Левандовского. По информации Bild, мюнхенцы не хотели отдавать 33-летнего форварда за сумму менее 50 миллионов евро. Контракт Левандовски с "Баварией" рассчитан до лета 2023 года. Поляк ранее заявил, что рассчитывает на трансфер, так как у него пропал интерес выступать за клуб.

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, клубы достигли соглашения. В субботу Левандовски проведет последнюю тренировку с "Баварией", после чего навестит семью, а днем позже отправится в Барселону, чтобы присоединиться к испанскому клубу в турне по США.

Левандовски перешел в "Баварию" в 2014 году из дортмундской "Боруссии". В составе мюнхенского клуба он провел 375 матчей, забил 344 гола и восемь раз становился чемпионом Германии. В 2020 году он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе сборной Польши Левандовски провел 129 матчей, в которых забил 75 голов, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий был признан лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола в 2020 и 2021 годах.

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