Испанский крайний защитник каталонской "Барселоны" Алехандро Бальде получил повреждение в выездном матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против азербайджанского "Сабаха", завершившемся победой "сине-гранатовых" со счётом 4:1, передают Vesti.kz.

Бальде может пропустить несколько недель

Как сообщает журналист Хави Мигель, первые признаки указывают на возможное растяжение голеностопа. Если медицинское обследование подтвердит повреждение второй степени, футболисту может потребоваться продолжительное восстановление.

В ближайшее время Бальде пройдёт МРТ, которое позволит установить точный характер травмы и определить сроки возвращения на поле. Повреждение также может повлиять на планы "Барселоны" относительно возможного расставания с защитником в январское трансферное окно.

Алехандро Бальде Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Флик больше не рассчитывает на воспитанника?

Бальде является воспитанником каталонского клуба. После ухода Жорди Альбы он быстро закрепился в основном составе и стал одним из любимцев болельщиков. Однако в последние годы испанцу регулярно мешали травмы, а со временем он, как сообщалось, практически утратил доверие главного тренера Ханс-Дитера Флика.

Ранее появлялась информация, что "Барселона" рассматривает возможность продажи Бальде или его аренды в январе.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провёл шесть матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

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