Испанский крайний защитник каталонской "Барселоны" Алехандро Бальде получил повреждение в выездном матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против азербайджанского "Сабаха", завершившемся победой "сине-гранатовых" со счётом 4:1, передают Vesti.kz.Бальде может пропустить несколько недель
Как сообщает журналист Хави Мигель, первые признаки указывают на возможное растяжение голеностопа. Если медицинское обследование подтвердит повреждение второй степени, футболисту может потребоваться продолжительное восстановление.
В ближайшее время Бальде пройдёт МРТ, которое позволит установить точный характер травмы и определить сроки возвращения на поле. Повреждение также может повлиять на планы "Барселоны" относительно возможного расставания с защитником в январское трансферное окно.
Флик больше не рассчитывает на воспитанника?
Бальде является воспитанником каталонского клуба. После ухода Жорди Альбы он быстро закрепился в основном составе и стал одним из любимцев болельщиков. Однако в последние годы испанцу регулярно мешали травмы, а со временем он, как сообщалось, практически утратил доверие главного тренера Ханс-Дитера Флика.
Ранее появлялась информация, что "Барселона" рассматривает возможность продажи Бальде или его аренды в январе.
В нынешнем сезоне 23-летний защитник провёл шесть матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
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