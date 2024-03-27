"Барселона" потеряла Хави: подробности

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 23:55
©twitter.com/FCBarcelona

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес пропустит два матча команды из-за дисквалификации, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport.es апелляционный комитет Федерации футбола Испании (RFEF) подтвердил решение о двухматчевой дисквалификации Хави.

Он был подвергнут наказанию из-за своего поведения во время матча с "Атлетико" (3:0), который прошел 17 марта. Хави был удален после двух предупреждений из-за споров с арбитром.

"Барселона" обратилась с апелляцией против этого решения, но по информации источника, она была отклонена комитетом.

Таким образом, Хави не сможет руководить командой в матчах против "Лас-Пальмаса" (30 марта) и "Кадиса" (13 апреля).

Сейчас "сине-гранатовые" занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 64 очка за 29 матчей.

Метки:
Барселона Испания

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:55
Испания
"Барселона" потеряла Хави: подробности
Вчера , 21:32
Испания
Тони Кроос определился со своим будущим в "Реале"
Вчера , 13:14
Испания
Президент "Реала" зашел в раздевалку Бразилии и позвал восходящую звезду в свой клуб
Вчера , 11:15
Испания
Футболист "Барселоны" удостоился оваций на стадионе "Реала"
26 марта, 15:15
Испания
"Барселона" приготовила ответку "Реалу" на трансфер Мбаппе
26 марта, 10:15
Испания
Новичок "Реала" на примере Роналду рассказал, что важнее таланта
25 марта, 08:15
Испания
Анчелотти объяснил отказ возглавить сборную Бразилии и "прошел" мимо Мбаппе
25 марта, 07:35
Испания
Супертрансфер в "Реал": Килиан Мбаппе сделал заявление
24 марта, 19:43
Испания
"МЮ" хочет забрать "Монстра" из "Барселоны". Отступные - 400 миллионов
24 марта, 19:18
Испания
СМИ назвали новый клуб экс-тренера "Барселоны"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»