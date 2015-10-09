"Барселона" поставила ультиматум по трансферу звезды "Атлетико"

"Барселона" планирует завершить переговоры по нападающему "Атлетико" Хулиану Альваресу сразу после окончания чемпионата мира-2026. Каталонский клуб не хочет затягивать процесс на всё лето, передают Vesti.kz.

Позиция "Атлетико" и сложность сделки

По информации Fichajes.net, мадридский клуб считает аргентинца ключевым игроком и не намерен усиливать прямого конкурента по Ла Лиге. Продажа возможна только при астрономическом предложении и наличии готовой замены на рынке.

Ожидание шага от игрока

"Барселона" рассчитывает, что после завершения чемпионата мира Альварес сам окажет давление на руководство "Атлетико" для перехода. Без активных действий со стороны форварда каталонцы не будут вступать в затяжной конфликт с мадридцами.

План Б для каталонцев

Установленный дедлайн позволит сине-гранатовым оперативно переключиться на альтернативные варианты на рынке. Если прогресса после турнира не будет, "Барселона" окончательно закроет вопрос с трансфером Альвареса.

Альварес является игроком "Атлетико" с 2024 года, когда перешёл из "Манчестер Сити" за 75 миллионов евро. В сезоне-2025/26 аргентинец провёл за "матрасников" 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 результативных передач.

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