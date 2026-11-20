Датский защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен испытывает проблемы со здоровьем перед очередным матчем чемпионата Испании, передают Vesti.kz.
Ранее издание SPORT сообщило, что футболист пропустил пятничную тренировку в общей группе. Позже пресс-служба каталонского клуба выпустила официальное медицинское заявление, подтвердив эту информацию.
"У игрока первой команды Андреаса Кристенсена лёгкий дискомфорт в камбаловидной мышце левой ноги. Его участие в следующем матче находится под вопросом. Сроки восстановления будут зависеть от динамики", - говорится в сообщении "Барселоны".
Таким образом, Кристенсен рискует пропустить домашний матч Ла Лиги против "Вильярреала", который состоится в воскресенье, 22 ноября.
В текущем сезоне 30-летний датчанин провёл за "сине-гранатовых" восемь матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Кристенсен находится в "Барселоне" с 2022 года. Также в его карьере были лондонский "Челси" и мёнхенгладбахская "Боруссия".