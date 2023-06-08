"Барселона" отреагировала на переход Месси в "Интер Майами"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 10:45
©ФК "Барселона"

"Барселона" отреагировала на решение Лионеля Месси продолжить карьеру в американском  "Интер Майами", сообщают Vesti.kz. Каталонцы пожелали аргентинцу удачи в клубе MLS.

"Барселона" желает Лионелю Месси удачи на новом этапе профессиональной карьеры. В понедельник, 5 июня, Хорхе Месси, отец и представитель игрока, проинформировал президента клуба Жоана Лапорту о решении Лео присоединиться к "Интер Майами", несмотря на то что ему было представлено предложение от "Барсы".

Президент Лапорта принимает и уважает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы. Жоан Лапорта и Хорхе Месси также договорились поработать вместе, чтобы воздать должное игроку от болельщиков "Барсы", который был, есть и всегда будет любим "Барселоной", - говорится в сообщении "сине-гарантовых".

Ранее ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/23. 35-летний форвард покинул парижан на правах свободного агента.

Стали известны детали контракта Месси с "Интер Майами"

Прежде чем принять предложение "Интер Майами", нападающий отверг предложения "Барселоны" и клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", который обещал футболисту 1,2 миллиарда евро за два года.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону". В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барселона Месси Лионель

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:45
Испания
"Барселона" отреагировала на переход Месси в "Интер Майами"
Сегодня , 08:43
Испания
Неймар может вернуться в "Барселону" после срыва перехода Месси
Сегодня , 02:12
Испания
"Не очень хотелось переживать". Месси объяснил отказ возвращаться в "Барселону"
Вчера , 12:45
Испания
Раскрыты детали разговора отца Месси и президента "Барселоны"
Вчера , 08:20
Испания
Появился новый инсайд о будущем Модрича
6 июня, 21:47
Испания
"Реал" принял решение о трансфере полузащитника за 60 миллионов евро
6 июня, 21:17
Испания
Тренер "Барселоны" объяснил, от кого зависит возвращение Месси
6 июня, 10:01
Испания
Еще один топовый футболист перейдет в клуб из Саудовской Аравии
5 июня, 18:20
Испания
Вернется в "Барселону"? Стали известны подробности встречи отца Месси с руководством клуба
5 июня, 15:52
Испания
Карло Анчелотти объяснил неудачи "Реала"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»