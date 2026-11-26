Спортивный директор "Барселоны" Деку несколько недель следит за 21-летним португальским нападающим Густаво Варелой, передают Vesti.kz.

По данным Фабрицио Романо, "Монца" готова продать игрока в январе за 30-35 миллионов евро. Контракт футболиста действует до 30 июня 2030 года. "Монца" купила его у "Бенфики" 27 июля за 2,5 миллиона евро, при этом португальский клуб сохранил право на 20 процентов от перепродажи.

Результативность игрока

В текущем сезоне Серии А Варела забил 11 голов в 11 матчах. 23 ноября представители "Барселоны" лично присутствовали на игре 12-го тура Серии А с "Фиорентиной" (3:0), в которой португалец оформил дубль.

По информации Fichajes.net, помимо "Барселоны", за игроком следят "Арсенал", "Наполи", "Ювентус", "Интер" и "Атлетико" Мадрид.





Приоритеты "Барселоны"

Официальных предложений каталонцы пока не делали. Главной задачей клуба на зимнее трансферное окно остаётся покупка центрального защитника, поэтому решение по Вареле будет зависеть от финансовых возможностей.