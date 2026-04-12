"Барселона" отказалась от Холанда и выбрала двух форвардов

Руководство "Барселоны" активно ищет центрального нападающего топ-уровня на следующий сезон из-за неудовлетворительной формы Феррана Торреса и Роберта Левандовски, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, подписание форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда исключено из-за финансового положения клуба, поэтому "сине-гранатовые" переключились на другие варианты:

• Хулиан Альварес ("Атлетико" Мадрид) — главный фаворит президента "Барселоны" Жоана Лапорты. Его игра в недавнем матче окончательно убедила боссов каталонского клуба попытаться провернуть этот трансфер. Ожидается, что сделка с "матрасниками" обойдется примерно в 90 миллионов евро.

• Серу Гирасси ("Боруссия" Дортмунд) — приоритетный "план Б", который очень нравится главному тренеру Ханси Флику. 30-летний форвард демонстрирует отличную результативность, а его трансфер может обойтись всего в 50 миллионов евро благодаря пункту об отступных. Однако возраст игрока заставляет руководство сомневаться в долгосрочности этой инвестиции.

"Барселона" продолжает анализировать сценарии, прежде чем принять окончательное решение.