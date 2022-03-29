"Барселона" определилась с планами на Мбаппе и Холланда

"Барселона" не будет ввязываться в борьбу за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холланда, сообщает "Чемпионат".

"Холанд или Мбаппе в "Барселоне?" - спросил у журналиста президент "Барселоны" Жоан Лапорта. "Мы никогда не согласимся потратить такие суммы, которые требуют условия по этим двум сделкам, ни в коем случае. Я могу заверить, что они оба очень далеки от подписания "Барселоной", - цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

По данным Transfermarkt, Мбаппе оценивается в 160 миллионов евро. Трансферная стоимость Холланда составляет 150 миллионов. Ранее сообщалось, что "Барселона" готова приобрести Мбаппе.

Ранее Лапорта заявил о том, что клуб не намерен возвращать Лионеля Месси.

"Барселона", сыграв 28 матчей в чемпионате Испании, занимает третье место. "Сине-гранатовые" набрали 54 очка. Лидирует "Реал", у которого 66 очков, а на втором месте идет "Севилья", набравшая 57 баллов.