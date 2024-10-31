"Барселона" определилась с первым транфером на лето 2025 года
Каталонская "Барселона" приняли решение по игроку, которого первым намерена подписать летом 2025 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Relevo Алекса Пинтанеля.
Каталонская "Барселона" приняли решение по игроку, которого первым намерена подписать летом 2025 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Relevo Алекса Пинтанеля.
По информации источника, "сине-гранатовые" видят первочередной необходимостью подписание нового голкипера. "Барселона" нацелена на Диогу Кошту из "Порту", которым также интересуется "Манчестер Сити".
Ранее сообщалось, что спортивный директор "Барселоны" Деку в восторге от возможности видеть голкипера сборной Португалии в команде. Кроме того, агентом игрока является известный португальский менеджер Жорже Мендеш, с которым активно поддерживает связь Деку.
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Напомним, основной голкиер "Барселоны" Андре тер Штеген получил разрыв сухожилия надколенника правого колена матче 6-го тура с "Вильярреалом" (5:1) и выбыл до конца сезона. На данный момент его заменяет Иньяки Пенья. Также каталонцы подписали до конца сезона польского вратаря Войцеха Щенсны.
25-летний Кошта является воспитанником "Порту". В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 13 матчах своей команды во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и в семи играх сыграл "на ноль". Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.
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