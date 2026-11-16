"Барселона" определилась с главной трансферной целью

Каталонская "Барселона" намерена усилить линию обороны защитником английского "Манчестер Сити" и сборной Хорватии Йошко Гвардиолом, которого считает приоритетным кандидатом на эту позицию, передают Vesti.kz.

Гвардиол стал главной целью "Барселоны"

По информации El Nacional, каталонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 24-летнего хорвата. Его переход может стать возможным, если "Манчестер Сити" столкнётся с серьёзными санкциями из-за финансовых нарушений. При этом зимой трансфер Гвардиола исключён — речь может идти о переходе в более поздний период.

Однако конкуренция за защитника обещает быть высокой. Помимо "Барселоны", интерес к футболисту проявляют ПСЖ, "Ливерпуль", "Бавария", "Челси" и саудовский "Аль-Наср".

Статистика Гвардиола в сезоне

Йошко Гвардиол Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

В нынешнем сезоне хорватский защитник провёл 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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