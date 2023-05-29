"Барселона" оформила разгром после двух поражений подряд в Ла Лиге

"Барселона" обыграла "Мальорку" в рамках 37-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), сообщают Vesti.kz.

Встреча проходила на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:0. У каталонцев дубль оформил Ансу Фати (1-я минута, 24-я), а также отличился Гави (70-я).

При этом гости играли в меньшинстве с 14-й минуты после удаления Амата Дидье.

Благодаря этому успеху "сине-гранатовые" прервали серию из двух поражения подряд в чемпионате - от "Реал Сосьедада" (1:2) и "Вальядолида" (1:3).

После этой игры "Барселона", набрав 88 очков, закрепила свое лидерство в турнирной таблице, оформим ранее чемпионское звание. "Мальорка", имея в своем активе 47 очков, находится на 12-й строчке.

Заключительный, 38-й тур состоится 4 июня. "Барселона" на выезде встретится с "Сельтой", а "Мальорка" дома примет "Райо Вальекано".

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