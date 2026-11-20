Каталонская "Барселона" сегодня, 20 ноября, проведёт официальную церемонию продления контракта с 19-летним защитником Хави Эспартом, передают Vesti.kz.

Как сообщает Diario SPORT, торжественное мероприятие состоится в ближайшие часы при участии президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорты.

Отмечается, что новое соглашение до лета 2030 года стороны согласовали ещё в начале октября, поэтому сегодня футболист поставит подпись под документами и выступит перед представителями СМИ.

Напомним, Эспарт является воспитанником академии "Ла Масия", в системе которой он находится с 2015 года. За основную команду "Барселоны" универсальный игрок обороны дебютировал в марте 2026 года под руководством Ханса-Дитера Флика в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла".

В текущем сезоне-2026/27 он провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Эспарт пока не играет из-за травмы лодыжки. Его возвращение в строй ожидается 12 декабря.



