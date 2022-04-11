"Барселона" одержала волевую победу при трех пенальти в свои ворота

"Барселона" победила "Леванте" в рамках 31-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Валенсии на стадионе "Сьюдад де Валенсия" и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Каталонцы в ходе игры проигрывали, при этом получили три пенальти в свои ворота, но это не остановило их.

У "Леванте" голами отметились Хосе Луис Моралес (52-я минута, с пенальти), Гонсало Мелеро (83-я, пенальти), а Сальвадор Рохер (56-я) не смог с "точки" переиграть Марка-Андре тер Штегена. В составе победителей отличились Пьер-Эмерик Обамеянг (59-я), Педри (63-я), Люк де Йонг (90+2-я).

Следующую игру "Барселона" проведет на своем поле с "Кадисом" 18 апреля, а днем ранее "Леванте" в гостях сыграет с "Гранадой".

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