"Барселона" не может заявить нового тренера. Есть причина

У "Барселоны" пока нет возможности зарегистрировать нового главного тренера Ханс-Дитера Флика и его штаб, передают Vesti.kz.

По информации Marca, причина кроется в финансовых трудностях каталонского клуба. "Сине-гранатовым" нужно выправить фонд заработной платы: высвободить или заработать средства, чтобы зарегистрировать немецкого специалиста и его ассистентов.

Также есть игроки, которые не зарегистрированы на следующий сезон. И только двое из них имеют абсолютный приоритет. Как только разрешится ситуация, их заявят. Это Гави и Алехандро Бальде.

Контракт Флика с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года. Ранее он возглавлял сборную Германии, "Баварию" и "Хоффенхайм".

Предыдущий наставник испанского клуба Хави Эрнандес находился на своем посту с 2021 года. За это время он выиграл с командой Ла Лигу (2022/23) и Суперкубок Испании (2022/23).

В Испании отмечают, что Хави попросили из "Барселоны" после слов о нестабильной ситуации в клубе.