"Барселона" нацелилась на олимпийского чемпиона
Каталонская "Барселона" может усилить свои ряды, подписав олимпийского чемпиона, передают Vesti.kz со ссылкой Goal.com.
Каталонская "Барселона" может усилить свои ряды, подписав олимпийского чемпиона, передают Vesti.kz со ссылкой Goal.com.
Речь идет о Марке Пубиле, правом защитнике клуба "Альмерия" и олимпийской сборной Испании. Интерес "Барселоны" к 21-летнему игроку остается актуальным, несмотря на финансовые трудности.
Пубиль был близок к переходу в итальянскую "Аталанту" за 20 миллионов евро, однако после триумфального выступления на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), где Испания завоевала золото, сделка была приостановлена. Защитник так и не прошел медосмотр в итальянском клубе и переговоры между командами остановились.
В прошлом сезоне Пубиль провел 30 матчей за "Альмерию" и сборную, отметившись двумя голами и тремя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в четыре миллиона евро. Срок соглашения с клубом действует до июля 2029-го.
Сейчас "Барселона" рассматривает его в качестве альтернативного варианта для укрепления позиции правого защитника.
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