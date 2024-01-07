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Новости спорта Футбол Испания
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"Барселона" нацелилась на жемчужину бразильского футбола

"Барселона" нацелилась на жемчужину бразильского футбола
©instagram.com/estevaowilian

Испанская "Барселона" намерена заполучить 16-летнюю жемчужину бразильского футбола Эстевана Виллиана, которого на родине прозвали Мессиньо из-за игрового сходства с Лионелем Месси. Вингер выступает за "Палмейрас", сообщают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, на игрока также претендуют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Пари Сен-Жермен", но футболист мечтает продолжить карьеру именно в каталонском клубе.

Отмечается, что "сине-гранатовые" следят за Мессиньо уже больше года, и все отчеты технического секретариата клуба, как предыдущие, так и нынешние, более чем положительные. Они считают Виллиана уникальным игроком, способным громко заявить о себе в ближайшие годы. Более того, он очень нравится нынешнему спортивному директору испанского клуба Деку.

Если "Барселона" еще не подписала контракт с Мессиньо, то только из-за сложной экономической ситуации, которая обязывает каталонцев заниматься другими, более приоритетными задачами, тем более что Мессиньо, согласно правилам ФИФА, сможет перейти в "Барселону" не раньше лета 2025 года, пока не достигнет совершеннолетия.

Те, кто знает близко игрока, видят в нем явного кандидата на получение в будущем "Золотого мяча".

Виллиан начал футбольную карьеру в академии клуба "Крузейро" в 2017 году. В 2018-м подписал свой первый профессиональный контракт с компанией Nike, став самым молодым бразильским игроком в истории, заключившим коммерческое соглашение. В мае 2021-го перешел в академию клуба "Палмейрас", подписав ученический контракт. 7 декабря 2023-го дебютировал в основном составе "Палмейраса" в матче бразильской Серии A против "Крузейро". Привлекается в сборную Бразилии до 17 лет.

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Метки:
Барселона Ла Лига Бразилия

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