"Барселона" нацелилась на игрока "Шахтера": его называют будущей звездой Ла Лиги

Ведущие европейские клубы нацелились на плеймейкера донецкого "Шахтера" Георгия Судакова. Среди них числится и каталонская "Барселона", передают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, Судаков попал в поле зрения "Барсы" благодаря своим атакующим способностям и дриблингу. Он также может действовать на позиции левого защитника или полузащитника. Говорят, что у него есть потенциал стать будущей звездой испанского футбола.

Однако "Ливерпуль" также хочет заполучить звезду "Шахтера". Компенсация при досрочном расторжении контракта составляет 150 миллионов евро. Учитывая финансовые трудности каталонского клуба, "красные" являются главными претендентами на приобретение Судакова.

К слову, к нему еще интерес проявляют "Манчестер Сити" и "Бавария". 21-летний игрок собирается выбрать между АПЛ и Ла Лигой.

Контракт Судакова с "Шахтером" действует до 31 декабря 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне украинской премьер-лиги он провел 13 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.