"Барселона" нашла замену Левандовски: известны подробности

"Барселона" готовится к серьёзным изменениям в атаке. По информации El Nacional, клуб не намерен продлевать контракт с 37-летним Робертом Левандовски, срок действия которого истекает летом следующего года, сообщают Vesti.kz.

Каталонцы уже присматривают замену ветерану и сделали ставку на Хулиана Альвареса из "Атлетико". Аргентинец, недовольный проектом мадридцев, может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно.

Левандовски перешёл в "Барсу" в 2022-м и в нынешнем сезоне отметился двумя голами в пяти матчах.

Что касается Альвареса, то в Ла Лиге-2025 он вышел на поле шесть раз, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.