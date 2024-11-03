"Барселона" нашла супер-бомбардира на замену Левандовски

"Барселона" рассматривает вариант с подписанием шведского форварда лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша. В контракте нападающего прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, сообщают Vesti.kz со ссылкой на A Bola.

Ввиду того, что лидеру атаки каталонцев Роберту Левандовски уже 36 лет, в команде ищут нового нападающего. В "Барселоне" хотели бы видеть в своих рядах 26-летнего Дьекереша, однако сумма в 100 миллионов евро может стать неподъемной для клуба.

Поэтому каталонцы раздумывают над тем, чтобы предложить "Спортингу" обмен Дьекереша на 19-летнего бразильца Витора Роке с доплатой с испанской стороны. Юный форвард был куплен "Барселоной" у "Атлетико Паранаэнсе" в январе за 40 миллионов евро. Он забил два гола в 16 матчах за клуб, а летом отправился в аренду "Бетис" (забил четыре в 11 встречах).

В текущем сезоне Дьекереш провел за "Спортинг" 16 матчей во всех турнирах. В них швед наколотил 20 голов и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.