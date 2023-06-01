"Барселона" нашла способ вернуть Месси

Каталонская "Барселона" продолжает работать над возвращением нападающего Лионеля Месси, выступающего за французский "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz. Финансовое положение не позволяет клубу осуществить этот трансфер, однако "сине-гранатовые" нашли выход.



По информации L'Equipe, "Барселона" объединит силы с клубом МЛС "Интер Майами", одним из владельцем которого является Дэвид Бекхэм. План состоит в том, что официально Месси станет игроком американского клуба, однако тот отправит 35-летнего аргентинца в годичную аренду в "Барселону".

Это позволит "сине-гранатовым" обойти финансовые препятствия, а самому Месси играть на топ-уровне до Кубка Америки-2024.

Месси получил контракт от "Барселоны". Известна его зарплата

В нынешнем сезоне Месси сыграл за ПСЖ 40 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Его контракт с парижанами истекает в июне 2023 года. Ожидается, что соглашение продлено не будет.

До этого аргентинец на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.