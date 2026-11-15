"Барселона" нашла нового форварда на следующий сезон

Каталонская "Барселона" рассматривает нападающего бельгийского "Брюгге" Николо Тресольди в качестве потенциального усиления на следующий сезон, передают Vesti.kz.

Тресольди может перебраться в Испанию летом

По информации инсайдера Экрема Конура, 22-летний немецкий форвард находится в поле зрения каталонцев, которые рассматривают его кандидатуру на долгосрочную перспективу. При этом "Барселона" не планирует оформлять трансфер в январе: ближайшей задачей клуба остаётся укрепление оборонительной линии.

Возможный переход Тресольди может состояться предстоящим летом, перед началом нового сезона.

Статистика нападающего в "Брюгге"

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Тресольди провёл 11 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 35 миллионов евро. Его контракт с "Брюгге" рассчитан до конца июня 2029 года.