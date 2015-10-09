Каталонская "Барселона" рассматривает возможность аренды левого защитника английского "Манчестер Сити" и сборной Алжира Раяна Аит-Нури в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

От этого трансфера выиграют все?

По информации Football Insider, каталонский клуб заинтересован в переходе алжирского футболиста на правах аренды.

В свою очередь, руководство "Манчестер Сити" готово рассмотреть вариант с его уходом, поскольку защитник пока не получил игровой практики в новом сезоне английской премьер-лиги (АПЛ).

Раян Аит-Нури Фото: Depositphotos/[email protected]

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Отмечается, что манчестерский клуб предпочёл бы отпустить Аит-Нури в другой чемпионат, а не допустить его перехода в "Манчестер Юнайтед", который также сохраняет серьёзный интерес к игроку.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами. Transfermarkt оценивает алжирца в 35 миллионов евро.

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