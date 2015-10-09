Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 09:27
 

"Барселона" лишилась преемника Левандовски за 83 миллиона

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" лишилась преемника Левандовски за 83 миллиона Роберт Левандовски. ©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" окончательно отказалась от кандидатуры сербского форварда туринского "Ювентуса" Душана Влаховича, которого рассматривали как потенциальную замену польскому нападающему Роберту Левандовски, передают Vesti.kz.

Поделиться

Каталонская "Барселона" окончательно отказалась от кандидатуры сербского форварда туринского "Ювентуса" Душана Влаховича, которого рассматривали как потенциальную замену польскому нападающему Роберту Левандовски, передают Vesti.kz.

План "Б" отменён

В клубе пересмотрели стратегию усиления атаки и исключили Душана Влаховича из трансферных планов. Сербский футболист на протяжении последних месяцев считался одним из главных претендентов на роль будущего центрфорварда, однако клуб решил не рисковать и сосредоточиться на других вариантах.

Травма и финансы лишили "сине-гранатовых" топ-форварда

Решающим фактором, по данным Don Balon, стало состояние здоровья игрока. В начале декабря Влахович получил серьёзную травму бедра, из-за которой выбыл на несколько месяцев. Дополнительные сомнения у руководства вызвала его нестабильность в последние сезоны, а также высокая зарплата, которая не вписывается в нынешние финансовые рамки "Барселоны".


Ставка на Левандовски и текущий состав

В результате в каталонском клубе решили отложить поиск нового нападающего. "Барса" рассчитывает на Левандовски во второй половине сезона, а также довольна формой испанца Феррана Торреса и возвращением бразильца Рафиньи Диаса. Активные действия на трансферном рынке в атаке планируются не раньше лета.

Влахович выступает за "Ювентус" с января 2022 года. Тогда туринский клуб приобрёл нападающего у "Фиорентины" за 83,5 миллиона евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
13 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
14 Мальорка 16 4 5 7 18-23 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
17 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
18 Валенсия 16 3 6 7 15-25 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бирмингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 декабря 21:30   •   не начат
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Астон Вилла
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!