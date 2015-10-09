"Барселона" лишилась преемника Левандовски за 83 миллиона

Каталонская "Барселона" окончательно отказалась от кандидатуры сербского форварда туринского "Ювентуса" Душана Влаховича, которого рассматривали как потенциальную замену польскому нападающему Роберту Левандовски, передают Vesti.kz.

План "Б" отменён

В клубе пересмотрели стратегию усиления атаки и исключили Душана Влаховича из трансферных планов. Сербский футболист на протяжении последних месяцев считался одним из главных претендентов на роль будущего центрфорварда, однако клуб решил не рисковать и сосредоточиться на других вариантах.

Травма и финансы лишили "сине-гранатовых" топ-форварда

Решающим фактором, по данным Don Balon, стало состояние здоровья игрока. В начале декабря Влахович получил серьёзную травму бедра, из-за которой выбыл на несколько месяцев. Дополнительные сомнения у руководства вызвала его нестабильность в последние сезоны, а также высокая зарплата, которая не вписывается в нынешние финансовые рамки "Барселоны".

Ставка на Левандовски и текущий состав

В результате в каталонском клубе решили отложить поиск нового нападающего. "Барса" рассчитывает на Левандовски во второй половине сезона, а также довольна формой испанца Феррана Торреса и возвращением бразильца Рафиньи Диаса. Активные действия на трансферном рынке в атаке планируются не раньше лета.

Влахович выступает за "Ювентус" с января 2022 года. Тогда туринский клуб приобрёл нападающего у "Фиорентины" за 83,5 миллиона евро.

