"Барселона" летом может подписать двух нападающих

"Барселона" готовится подписать контракты с нападающим "Лиона" Мемфисом Депаем и форвардом "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, передает "Чемпионат".

По данным источника, соглашения будут рассчитаны до 2023 года.

Депай защищает цвета "Лиона" с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/21 он провнл 36 матчах в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал десять голевых передач.

Агуэро перешел в "Манчестер Сити" из "Атлетико" в 2011 году за 40 миллионов евро. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2021 года. За свою карьеру в Англии аргентинец выиграл пять чемпионатов Англии, Кубок Англии, шесть Кубков лиги, а также три Суперкубка Англии. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 11 матчей, забив два гола и отдав один ассист.

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