Гризманн может уйти из "Барселоны" и заменить Роналду в "Ювентусе"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн является главным кандидатом на уход из "Барселоны" этим летом, сообщает Sport.es.
Отмечается, что футболистом заинтересован "Ювентус". Он может заменить в туринском клубе португальца Криштиану Роналду, который, как ожидается, летом тоже покинет клуб.
Из-за сложной финансовой ситуации в стане итальянцев, "Барселона", вероятнее всего, отдаст Гризманна им в аренду с последующим выкупом.
Напомним, что в нынешнем сезоне Ли Лиги 30-летний француз провел 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал семь ассистов.
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