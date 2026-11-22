Воскресный матч между "Барселоной" и "Вильярреалом" пройдёт на фоне общей трансферной истории двух клубов: в последние годы обе команды неоднократно проявляли интерес к одним и тем же техничным и креативным игрокам атаки, передают Vesti.kz.

Альберто Молейро

Как сообщает El Nacional, канарский полузащитник находился в сфере интересов "Барселоны" ещё во время выступлений за "Лас-Пальмас", где его прогресс вызывал сравнения с Педри. Каталонцы рассматривали его подписание, но сделка не состоялась, и в итоге игрок перешел в "Вильярреал".

Тейджон Бьюкенен

Канадский футболист входил в шорт-лист "Барселоны" для усиления флангов в 2023 году, когда играл за "Брюгге". "Вильярреал" также вёл его около двух лет, однако тогда игрока перехватил миланский "Интер". Позднее Бьюкенен все же перебрался в стан "жёлтой субмарины".

Ильяс Ахомаш

Вингер является воспитанником академии "Барселоны" и успел дебютировать за основную команду "сине-гранатовых". После его ухода из каталонского клуба "Вильярреал" сделал ставку на игрока и пригласил его в свой проект.

Напомним, что матч 13-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Вильярреал" пройдёт сегодня, 22 ноября, на стадионе "Камп Ноу" и начнётся в 18:00 по времени Астаны.