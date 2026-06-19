"Барселона" испытывает сложности после ухода Левандовски: известны подробности

37-летний польский нападающий Роберт Левандовски покинул "Барселону" по окончании сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

По данным The Touchline, в каталонском клубе уже начали сожалеть о расставании с форвардом. Ещё в мае руководство "Барселоны" было уверено, что без проблем подпишет нового центрфорварда, однако попытки заполучить Хулиана Альвареса и Жоао Педро оказались куда сложнее, чем ожидалось.

Левандовски защищал цвета "Барселоны" с 2022 по 2026 год, проведя за клуб 193 матча, в которых отметился 120 голами и 24 результативными передачами.

Ожидается, что польский бомбардир продолжит карьеру в МЛС. Главным претендентом на его подписание называется "Чикаго Файр".