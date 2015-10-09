Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Барселона" испытывает проблемы с составом: известны подробности

Каталонская "Барселона" вновь столкнулась с кадровыми проблемами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает Diario AS, в матче четвертого тура Ла Лиги против "Валенсии" Ханс-Дитер Флик лишился сразу нескольких ключевых игроков.

Травмы выбили из строя Гави, который испытывает дискомфорт в колене, и Алехандро Бальде, повредившего мышцы бедра на тренировке. Под вопросом участие 18-летнего Ламина Ямаля - он почувствовал проблемы со спиной в расположении сборной Испании.

Кроме того, с большой вероятностью игру пропустит и Френки де Йонг, недавно получивший повреждение в сборной Нидерландов.

Матч "Барселона" – "Валенсия" состоится 14 сентября.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

