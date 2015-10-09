"Барселона" испытывает проблемы с составом: известны подробности

Каталонская "Барселона" вновь столкнулась с кадровыми проблемами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает Diario AS, в матче четвертого тура Ла Лиги против "Валенсии" Ханс-Дитер Флик лишился сразу нескольких ключевых игроков.

Травмы выбили из строя Гави, который испытывает дискомфорт в колене, и Алехандро Бальде, повредившего мышцы бедра на тренировке. Под вопросом участие 18-летнего Ламина Ямаля - он почувствовал проблемы со спиной в расположении сборной Испании.

Кроме того, с большой вероятностью игру пропустит и Френки де Йонг, недавно получивший повреждение в сборной Нидерландов.

Матч "Барселона" – "Валенсия" состоится 14 сентября.