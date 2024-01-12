"Барселона" и "Реал" сыграют в финале Суперкубка Испании

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Сегодня 07:46
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"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании, розыгрыш которого проходит в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала "сине-гранатовые" обыграли "Осасуну". Матч на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Риаде завершился со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба. Первый гол на 59-й минуте забил Роберт Левандовски. Окончательный результат на 93-й минуте оформил Ламин Ямаль.

В финале "Барселона" сыграет с "Реалом", который в 1/2 финала одолел "Атлетико" со счетом 5:3. Решающая встреча состоится в ночь на 15 января.

Каталонский клуб является действующим обладателем трофея. В прошлом году также в Саудовской Аравии "Барселона" в финале обыграла "Реал".

Метки:
Барселона Реал Мадрид

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